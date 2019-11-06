06.11.2019 | 16:27

По игре не уступили, а результат неутешительный - хоккеисты пензенского «Дизеля» не смогли продолжить победную серию в матче против воскресенского «Химика».

Сурская дружина действовала активнее, атаковала больше, но подмосковные форварды рачительнее относились к создаваемым моментам. В первом периоде гости открыли счет, а решающий удар нанесли в середине второй 20-минутки, когда в течение четырех секунд забросили еще две шайбы в ворота дизелистов - 0:3.

В заключительном отрезке игры пензенцы много времени проводили в меньшинстве, однако именно в этом формате удалось отличиться. Никита Ли застал врасплох голкипера воскресенцев Павла Хомченко.

Через несколько секунд хозяева вновь вколотили шайбу в ворота «Химика», но арбитр ее не засчитал. Итог матча - поражение «Дизеля» со счетом 1:3.

Следующий поединок пензенцы проведут в четверг, 7 ноября, на родной площадке против дебютанта чемпионата «ВХЛ - Кубка Шелкового пути» - ташкентского «Хумо».