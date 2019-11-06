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Спорт | 7 ноября «Дизель» проведет домашний матч с ташкентским клубом

06.11.2019|16:27
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По игре не уступили, а результат неутешительный - хоккеисты пензенского «Дизеля» не смогли продолжить победную серию в матче против воскресенского «Химика».

Сурская дружина действовала активнее, атаковала больше, но подмосковные форварды рачительнее относились к создаваемым моментам. В первом периоде гости открыли счет, а решающий удар нанесли в середине второй 20-минутки, когда в течение четырех секунд забросили еще две шайбы в ворота дизелистов - 0:3.

В заключительном отрезке игры пензенцы много времени проводили в меньшинстве, однако именно в этом формате удалось отличиться. Никита Ли застал врасплох голкипера воскресенцев Павла Хомченко.

Через несколько секунд хозяева вновь вколотили шайбу в ворота «Химика», но арбитр ее не засчитал. Итог матча - поражение «Дизеля» со счетом 1:3.

Следующий поединок пензенцы проведут в четверг, 7 ноября, на родной площадке против дебютанта чемпионата «ВХЛ - Кубка Шелкового пути» - ташкентского «Хумо».

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Гость|06.11.2019 18:39|

Вот прикол будет,если дети пустыни выиграют.

Гость|06.11.2019 18:58|

Не выиграют. Они могут не продуть только в интересах букмекеров. На ближайшие игры эти неудачники не интересны. Так что их удел - сливаться в канализацию.

Где им и место

Гость|06.11.2019 19:28|

Пусть привезут им верблюдицу,вместо фанаток.

Гость|06.11.2019 19:36|

Фанатки и так недалеки от верблюдиц

Имя: Гость
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