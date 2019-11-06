06.11.2019 | 08:34

Во вторник, 5 ноября, пензенский «Дизель» принимал на своем льду воскресенский «Химик». Встреча окончилась поражением хозяев.

«Окрыленные успехом во встрече с москвичами, дизелисты на старте взяли инициативу в свои руки, но вскоре гости игру выровняли. Более того - именно хоккеисты из Воскресенска открыли счет. На экваторе матча они дважды, с разницей в 14(!) секунд поразили Ильяса Гафиуллина, доведя разницу в счете до трех шайб. Этот гол спровоцировал замену Ильяса на второго голкипера, Максима Борисова», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

В третьем периоде пензенцы отыграли лишь одну шайбу. Отличился Никита Ли. Итог – 3:1 в пользу гостей.

«У меня двоякое впечатление от сегодняшней игры. И ребят-то упрекнуть не в чем - старались, работали во всех периодах, создавали очень хорошие голевые моменты. Но «парень в красных щитках» - голкипер команды из Воскресенска - сыграл очень здорово, молодец. Я считаю, он отлично провел эту игру», - поделился впечатлениями от матча главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

В четверг, 7 ноября, дизелисты примут «Хумо» из Ташкента.