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Спорт | «Дизель» на своем льду проиграл гостям из Воскресенска

06.11.2019|08:34
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Во вторник, 5 ноября, пензенский «Дизель» принимал на своем льду воскресенский «Химик». Встреча окончилась поражением хозяев.

«Окрыленные успехом во встрече с москвичами, дизелисты на старте взяли инициативу в свои руки, но вскоре гости игру выровняли. Более того - именно хоккеисты из Воскресенска открыли счет. На экваторе матча они дважды, с разницей в 14(!) секунд поразили Ильяса Гафиуллина, доведя разницу в счете до трех шайб. Этот гол спровоцировал замену Ильяса на второго голкипера, Максима Борисова», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

В третьем периоде пензенцы отыграли лишь одну шайбу. Отличился Никита Ли. Итог – 3:1 в пользу гостей.

«У меня двоякое впечатление от сегодняшней игры. И ребят-то упрекнуть не в чем - старались, работали во всех периодах, создавали очень хорошие голевые моменты. Но «парень в красных щитках» - голкипер команды из Воскресенска - сыграл очень здорово, молодец. Я считаю, он отлично провел эту игру», - поделился впечатлениями от матча главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

В четверг, 7 ноября, дизелисты примут «Хумо» из Ташкента.

Источник — Фото hcdizel.ru
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Гость|06.11.2019 08:44|

Никогда не было и вот опять?

Гость|06.11.2019 08:44|

Отличная новость спасибо за игру гомодизель

Гость|06.11.2019 08:44|

Постойте, неужели этих инвалидов всё выпускают на лёд ????????

Гость|06.11.2019 08:57|

СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ГОМОДИЗЕЛЬ

Гость|06.11.2019 09:06|

Я ж еще после прошлой "победы" говорил, что это был заказняк. Следите за букмекерами.

на этот раз никакого договорняка не планировалось - потому реальный результат, лузеры ПРОДУДИ !

Я так понял, они имеют какую-то долю от ставок, потому так продажно и играют. А когда доли нет - шанцев у них тоже нет - только слив!

Что мы и видим в этот раз.

А наивные идиоты-фанаты еще верят, что их кумиры сделали пластику и пересадили руки в плечи.

Гость|06.11.2019 09:13|

Договорняк

Имя: Гость
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