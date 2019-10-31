31.10.2019 | 08:46

«Дизель» завершил очередную серию в рамках регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути» поражением. В среду, 30 октября, пензенские хоккеисты уступили клубу из Тамбова.

«Учитывая два подряд поражения в предыдущих встречах, в игре с тамбовчанами пензенцам нужна была только победа. Правда, хозяева с самого старта показали, что не готовы отдавать гостям два очка на глазах собственных болельщиков», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

В первом периоде тамбовчане открыли счет, а после перерыва забили вторую шайбу. В третьем отрезке встречи дизелистам удалось отыграть одно очко (Сергей Абрамов реализовал большинство). Итог – 2:1 в пользу «Тамбова».

«Я считаю, что наша команда сыграла сегодня на достаточно высоком уровне. Показала агрессивный, хороший хоккей. Прилагали очень много усилий, команда старалась выправить ситуацию, забили один гол, но потом не получилось. Соперник оборонялся, здорово сыграл по счету, не дал нам возможности сравнять», - констатировал главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

Следующий матч «Дизель» проведет на своем льду 3 ноября. В Пензу приедет фарм-клуб московского ЦСКА «Звезда».