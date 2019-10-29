29.10.2019 | 08:44

«Дизель» продолжает выездную серию. В понедельник, 28 октября, пензенские хоккеисты сыграли против воронежского «Бурана».

«В середине первого периода счет открыли хозяева. После перерыва они удвоили преимущество, а спустя еще несколько минут и вовсе довели разницу до крупной - 3:0, чем спровоцировали у нашего клуба замену вратаря. Ильяса Гафиуллина в «рамке» сменил Максим Борисов», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

После этого подопечные Алексея Ваулина оправились. За три минуты они дважды поразили ворота хозяев, а в третьем периоде сравняли счет – 3:3.

«После такого «триллера» овертайм выдался куда более спокойным. Вполне ожидаемо победитель в этой пятиминутке выявлен не был, и встреча перетекла в серию буллитов. Для наших ребят это уже третий матч подряд, дошедший до штрафных бросков. К сожалению, во второй раз кряду серия завершилась не в нашу пользу», - констатировали в «Дизеле».

Итог – 4:3 (Б) в пользу «Бурана».

«Тяжелый матч для нас получился. Пропустили три шайбы, но благодарен ребятам за то, что нашли в себе силы, все-таки выровняли игру, сравняли счет. Взяли очко», - отметил после окончания встречи главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.