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Спорт | Встречу «Дизеля» и «Бурана» в Воронеже назвали триллером

29.10.2019|08:44
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«Дизель» продолжает выездную серию. В понедельник, 28 октября, пензенские хоккеисты сыграли против воронежского «Бурана».

«В середине первого периода счет открыли хозяева. После перерыва они удвоили преимущество, а спустя еще несколько минут и вовсе довели разницу до крупной - 3:0, чем спровоцировали у нашего клуба замену вратаря. Ильяса Гафиуллина в «рамке» сменил Максим Борисов», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

После этого подопечные Алексея Ваулина оправились. За три минуты они дважды поразили ворота хозяев, а в третьем периоде сравняли счет – 3:3.

«После такого «триллера» овертайм выдался куда более спокойным. Вполне ожидаемо победитель в этой пятиминутке выявлен не был, и встреча перетекла в серию буллитов. Для наших ребят это уже третий матч подряд, дошедший до штрафных бросков. К сожалению, во второй раз кряду серия завершилась не в нашу пользу», - констатировали в «Дизеле».

Итог – 4:3 (Б) в пользу «Бурана».

«Тяжелый матч для нас получился. Пропустили три шайбы, но благодарен ребятам за то, что нашли в себе силы, все-таки выровняли игру, сравняли счет. Взяли очко», - отметил после окончания встречи главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

Источник — Фото http://hcdizel.ru
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Гость|29.10.2019 08:51|

Взяли в очко,если что все матчи договорные.

Гость|29.10.2019 09:12|

Триппером?

Гость|29.10.2019 09:12|

Интересно кто с кем договаривается, тренера?

Гость|29.10.2019 09:17|

Как не называй, но лузеры опять продули, что вполне ожидаемо.

Имя: Гость
Комментарий:

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