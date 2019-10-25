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Спорт | Пензенский «Дизелист» обыграл фаворита чемпионата со счетом 1:0

25.10.2019|17:14
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Молодежная хоккейная команда взяла пример со старших коллег и вслед за «Дизелем» обыграла лидера своего чемпионата.

Белгородский клуб уверенно занимает первое место в конференции «Запад», поэтому в Пензе он считался явным фаворитом. Гости много бросали по воротам желто-синих, создавали голевые моменты, но оборона во главе с голкипером «Дизелиста» Александром Самариным все угрозы отводила.

Почти 60 минут на табло горели бесстрастные нули, но на последних секундах матча пензенская молодежка получила шанс в атаке и забросила шайбу в ворота белгородцев - отличился Александр Агапов.

Однако гол был засчитан не сразу, арбитр встречи долгое время смотрел видеоповтор момента. После паузы судья решительно указал на центр площадки. 1:0 - «Дизелист» одержал победу в невероятном по накалу поединке.

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