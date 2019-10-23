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Спорт | «Дизель» завершил домашнюю серию победой над «Динамо»

23.10.2019|08:59
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Пензенскому «Дизелю» удалось прервать победную серию питерского «Динамо». Матч состоялся на льду «Дизель-Арены» во вторник, 22 октября.

«Гости подходили к игре в Пензе с внушительной серией из 14 побед кряду. При этом «динамовцы» не уходили со льда без набранных очков ни в одном матче текущего розыгрыша «ВХЛ — Кубка Шелкового пути». Единственное поражение они потерпели от земляков из ХК «СКА-Нева» в первом туре, да и то по буллитам», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

В Пензе представители «Динамо» тоже проиграли в серии послематчевых бросков. Победу хозяевам принес Данил Макаров. Он также был единственным, кто успел отличиться в основное время.

Итог встречи – 2:1 (Б) в пользу пензенского клуба.

«Сегодня была равная игра, мы готовились очень серьезно. Все ребята выполнили установки, где нужно - потерпели. Соперник владел преимуществом, закрывал нас в зоне, но мы справились, не давали опасно атаковать. Ничейный результат в основное время закономерен. Что касается буллитов - все решила игра вратарей, плюс наши нападающие оказались помастеровитее. Но здесь как кому повезет», - заявил после окончания матча главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

Теперь пензенцев ждет гостевая серия. Она стартует 26 октября матчем против «Ростова».

Источник — Фото hcdizel.ru
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