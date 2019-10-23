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Спорт | «Дизель» стал шестым в конференции «Запад» чемпионата ВХЛ

23.10.2019|17:52
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Победа над лидером Высшей хоккейной лиги завершила очередную домашнюю серию «Дизеля».

Санкт-петербургское «Динамо» в этом сезоне еще не проигрывало, и поединок против пензенской дружины гости начали очень активно - в середине стартовой 20-минутки они открыли счет. Правда, желто-синие отквитались быстро, точный бросок удался Данилу Макарову.

В дальнейшем шла ровная игра, и оборона команд действовала лучше нападения. В итоге ни в основное время, ни в дополнительное болельщики заброшенных шайб не увидели.

Выяснение отношений продолжилось в затяжной серии послематчевых буллитов. И точку в ней поставил Данил Макаров. Он принес «Дизелю» победу со счетом 2:1.

Этот успех вывел пензенских хоккеистов на шестое место в конференции «Запад» чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

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