23.10.2019 | 17:52

Победа над лидером Высшей хоккейной лиги завершила очередную домашнюю серию «Дизеля».

Санкт-петербургское «Динамо» в этом сезоне еще не проигрывало, и поединок против пензенской дружины гости начали очень активно - в середине стартовой 20-минутки они открыли счет. Правда, желто-синие отквитались быстро, точный бросок удался Данилу Макарову.

В дальнейшем шла ровная игра, и оборона команд действовала лучше нападения. В итоге ни в основное время, ни в дополнительное болельщики заброшенных шайб не увидели.

Выяснение отношений продолжилось в затяжной серии послематчевых буллитов. И точку в ней поставил Данил Макаров. Он принес «Дизелю» победу со счетом 2:1.

Этот успех вывел пензенских хоккеистов на шестое место в конференции «Запад» чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».