18.10.2019 | 16:00

Волейболистки клуба «Университет-Визит» пока не смогли открыть счет домашним победам в чемпионате российской Высшей лиги Б.

В первой игре противостояния с клубом «Воронеж» команда уступила в трех сетах, однако отставание постоянно было минимальным. Гостьи были удачливее в решающие моменты всех партий, в том числе и на дополнительных мячах.

В повторной встрече соперницы обменялись выигранными сетами со счетом 25:19.

Затем пензенские студентки с таким же результатом победили в третьем отрезке поединка.

Были они близки к успеху и в четвертой партии, имели несколько матчболов, но их соперницы невероятными усилиями благодаря мощной подаче спасли, казалось бы, безнадежный матч. А затем на кураже победили хозяек площадки в пятой партии и вырвали победу со счетом 3:2.

«Университет-Визит» занимает 7-ю строчку в таблице российского чемпионата и готовится к очередной домашней серии, где будет играть с клубом «Рязань-РГУ».