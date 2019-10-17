17.10.2019 | 15:41

В детско-юношеской спортивной школе № 1 бронзовый призер по баскетболу Олимпиады 2008 года Екатерина Лисина провела мастер-класс. Предельно внимательно начинающие спортсмены слушали высокую во всех смыслах слова гостью, стараясь не пропустить ни одной фразы.

Прославленная спортсменка - уроженка Сурского края. В Пензе начался ее путь к многочисленным наградам. Именно в ДЮСШ № 1 Екатерину научили обращаться с оранжевым мячом и воспитали спортивный характер.

Теперь она делится своими знаниями с подрастающим поколением.

«Чтобы мы выросли и смогли заработать столько же медалей», - пояснил юный баскетболист Степан Герасимов.

В качестве игрока Екатерина уже не выходит на площадку. С мячом в руках ее можно увидеть, пожалуй, лишь во время таких занятий. У девушки, чей рост составляет 2 м 5 см, несколько лет назад появилось новое увлечение.

«Из спорта я ушла совсем. Мне самой не верится, что я столько лет отыграла, столько времени посвятила этому виду спорта. Произошла трансформация из спортсменки в модель. Всякое бывает в жизни», - рассказала Екатерина Лисина.

У бывшей баскетболистки свое агентство, а ее имя дважды внесено в Книгу рекордов Гиннесса: Екатерина Лисина считается обладательницей самых длинных ног (1 м 33 см) и самой высокой моделью в мире.