В Комсомольском парке появилась баскетбольная площадка

08.08.2024 | 20:30

В четверг, 8 августа, в Комсомольском парке торжественно открыли баскетбольную площадку. Гостями праздника стали президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и прославленные баскетболистки из Пензы Ольга и Евгения Фролкины.

Площадку обустроили за счет городского бюджета и благотворительного фонда.

За деньги муниципалитета выполнили планировку, отсыпку щебнем, асфальтировку участка и демонтаж старых конструкций.

Средства благотворительного фонда пошли на монтаж забора, нанесение разметки, установку колец и трибун, облагораживание прилегающей территории.

На открытии площадки прошел турнир по баскетболу среди игроков не старше 12 лет и мастер-класс от профессиональных спортсменов.

«Помимо этого, в парке готовятся основания под футбольное поле с искусственным газоном и «умную площадку», состоящую из беседки «Парад планет», игровых и развивающих зон «Космос», «Метеостанция», «Музыкальная площадка». Объекты монтируются за счет средств меценатов», - сообщили в городской администрации.