15.10.2019 | 08:14

Очередная гостевая серия в рамках регулярного чемпионата «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» закончилась для «Дизеля» поражением. В понедельник, 14 октября, пензенские хоккеисты уступили красноярскому «Соколу».

«После победы над «Ермаком» в Ангарске гости жаждали завершить поездку на мажорной ноте. Результатом активных действий дизелистов стали две шайбы, заброшенные Давидом Думбадзе и Алексеем Князевым (пензенский, ибо в Красноярске играет его полный тезка) уже к восьмой минуте», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

К концу первого периода сибиряки отыграли одну шайбу, во втором забросили еще одну.

«А в заключительной трети матча ключевую роль сыграл уже Алексей Князев, выступающий за «Сокол». Сначала он ассистировал Артуру Гиздатуллину, затем отличился сам. Незадолго до окончания матча Данил Макаров сократил отрыв до минимума, но на большее сил у гостей не хватило — итоговый счет 3:4 в пользу «Сокола», - резюмировали в «Дизеле».

После окончания матча главный тренер пензенских хоккеистов Алексей Ваулин отметил старание подопечных.

«Сегодня, наверное, не наш день, не получилось. Все равно я благодарен ребятам за этот выезд. Хотелось бы большего, что тут скажешь. Но 50 процентов очков с выезда в матчах с такими серьезными соперниками - это неплохой показатель, я считаю», - подчеркнул он.

Домашнюю серию «Дизель» начнет в пятницу, 18 октября, встречей с тверским «Динамо».