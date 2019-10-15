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Спорт | Алексей Ваулин поблагодарил игроков «Дизеля» за выезд

15.10.2019|08:14
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Очередная гостевая серия в рамках регулярного чемпионата «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» закончилась для «Дизеля» поражением. В понедельник, 14 октября, пензенские хоккеисты уступили красноярскому «Соколу».

«После победы над «Ермаком» в Ангарске гости жаждали завершить поездку на мажорной ноте. Результатом активных действий дизелистов стали две шайбы, заброшенные Давидом Думбадзе и Алексеем Князевым (пензенский, ибо в Красноярске играет его полный тезка) уже к восьмой минуте», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

К концу первого периода сибиряки отыграли одну шайбу, во втором забросили еще одну.

«А в заключительной трети матча ключевую роль сыграл уже Алексей Князев, выступающий за «Сокол». Сначала он ассистировал Артуру Гиздатуллину, затем отличился сам. Незадолго до окончания матча Данил Макаров сократил отрыв до минимума, но на большее сил у гостей не хватило — итоговый счет 3:4 в пользу «Сокола», - резюмировали в «Дизеле».

После окончания матча главный тренер пензенских хоккеистов Алексей Ваулин отметил старание подопечных.

«Сегодня, наверное, не наш день, не получилось. Все равно я благодарен ребятам за этот выезд. Хотелось бы большего, что тут скажешь. Но 50 процентов очков с выезда в матчах с такими серьезными соперниками - это неплохой показатель, я считаю», - подчеркнул он.

Домашнюю серию «Дизель» начнет в пятницу, 18 октября, встречей с тверским «Динамо».

Источник — Фото пресс-службы ХК «Дизель»
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Гость|15.10.2019 08:18|

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПРОСРАЧЬ?

Гость|15.10.2019 08:26|

С ДЦП,трудно играть.моторика не та.

Гость|15.10.2019 09:08|

Лузеры-то опять ожидаемо продули.

Давно пора РАЗОГНАТЬ это сборище криворуких бюджетных паразитов.

Или пусть спонсора ищут, или за свои ездят сливаться.

Гость|15.10.2019 09:12|

Гость писал(a):

Или пусть спонсора ищут
У них есть спонсор - это ты. Как бы тебе этого не хотелось - сглотни

Гость|15.10.2019 09:20|

Гость писал(a):

Как бы тебе этого не хотелось - сглотни
сглатывать это твоя работа.

Гость|15.10.2019 09:21|

голопузы и их самки!

Как же так, ведь ваши кумиры - они самые крутые!

А тут опять обделались как дети.

Может вы не за тех фанатеете?

Имя: Гость
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