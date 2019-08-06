06.08.2019 | 16:56

«Дизель» заглох под конец предсезонного турнира на призы главы администрации Тамбовской области. В последнем матче пензенцы встречались с тверским «Динамо». Эта команда - новичок Высшей хоккейной лиги, но игра у подопечных Алексея Ваулина не заладилась с самого начала и они пропустили шайбу.

В первой же 20-минутке «Дизель» сравнял счет. Отличился Сергей Колесников.

Второй период полностью остался за бело-голубыми. В ворота пензенцев влетели три безответные шайбы.

В заключительном отрезке встречи динамовцы забили еще дважды. А вот «Дизель» смог провести только одну результативную атаку, ее завершил Данила Попов. Пензенская ледовая дружина уступила с крупным счетом - 2:6.

По итогам всех игр желто-синие одержали две победы, столько же матчей проиграли и заняли лишь IV место. Чемпионами турнира стали хозяева соревнований.