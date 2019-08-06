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Спорт | Пензенский «Дизель» потерпел поражение в матче с тверским «Динамо»

06.08.2019|16:56
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«Дизель» заглох под конец предсезонного турнира на призы главы администрации Тамбовской области. В последнем матче пензенцы встречались с тверским «Динамо». Эта команда - новичок Высшей хоккейной лиги, но игра у подопечных Алексея Ваулина не заладилась с самого начала и они пропустили шайбу.

В первой же 20-минутке «Дизель» сравнял счет. Отличился Сергей Колесников.

Второй период полностью остался за бело-голубыми. В ворота пензенцев влетели три безответные шайбы.

В заключительном отрезке встречи динамовцы забили еще дважды. А вот «Дизель» смог провести только одну результативную атаку, ее завершил Данила Попов. Пензенская ледовая дружина уступила с крупным счетом - 2:6.

По итогам всех игр желто-синие одержали две победы, столько же матчей проиграли и заняли лишь IV место. Чемпионами турнира стали хозяева соревнований.

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Гость|06.08.2019 18:45|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

МОЖНО ЭТОТ КРУЖОК РАСПУСКАТЬ НА ПОЛГОДА В ОТПУСК БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ,КОГДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ИХ "БОРЬБА" ЗА ПОСЛЕДНИЕ МЕСТА.ЛУЧШЕ НЕ БУДЕТ,ДА И ХУЖЕ ТОЖЕ.А БЮДЖЕТ ОТДОХНЁТ ОТ НИХ.

Гость|06.08.2019 18:56|

ДАЙТЕ ИМ МЁТЛЫ И ЛОПАТЫ. БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ БУДЕТ ДЛЯ ГОРОДА.

Гость|06.08.2019 19:22|

За что их содержат?!

Гость|06.08.2019 19:26|

Опять лузеры продули.

Послушаем, что скажут самки-фанатки

Гость|06.08.2019 19:26|

Впереди слив кубка имени себя. Репетируют

Имя: Гость
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