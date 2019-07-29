29.07.2019 | 15:26

Это как раз тот случай, когда на работу выходят как на праздник. Ведь у сотрудников многофункционального центра, пришедших на Олимпийскую аллею, был официальный трудовой день. Но чего не сделаешь, чтобы присоединиться к всероссийской акции.

«Этот старт флешмоба «Мой забег» дан буквально для всех сотрудников. Бегут не только сотрудники многофункциональных центров Пензенской области, но и по всей стране», - рассказала директор МФЦ Пензенской области Надежда Козенко.

От участников никто не требовал спортивных подвигов, главным было пробежать дистанцию. Начали с 210 метров.

«Показать пример для подрастающего поколения», - отметила девушка.

«Интересно заняться с коллегами чем-то еще, кроме работы», - подчеркнула горожанка.

«Мы открываем новую для себя ветвь учреждений. Видим, что сегодня им трудно, у них такая специфика деятельности, что они весь день сидят на кресле. Но вот мы их вытащили в такое живописное место и дали возможность поучаствовать в физкультурном мероприятии», - пояснил директор муниципального центра тестирования ГТО Владимир Антонов.

А вот Марина Маигова к подобным акциям всегда готова, занимается спортом два раза в день, до работы и после. Она пришла на Олимпийскую аллею вместе с 5-летним сыном Мироном.

«Я стараюсь по километру бегать. Не особо люблю длинные дистанции, только на коротких у меня хорошо получается. А так в основном пресс, приседания - это все дома», - поделилась Марина.

После спринтерских забегов был дан общий старт на 2 100 метров.