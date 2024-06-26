Пензенцам окажут бесплатную юридическую помощь

26.06.2024 | 21:03

28 июня жители Пензы и гости города смогут получить бесплатную помощь юристов. Ее будут оказывать в МФЦ.

Желающим прояснить интересующие их вопросы нужно прийти по адресу: проспект Строителей, 90. Прием состоится с 9:00 до 14:00.

Предварительная запись не требуется.

«В рамках акции на вопросы ответят уполномоченный по правам человека в Пензенской области и представители Пензенского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», - сообщили в Министерстве экономического развития и промышленности Пензенской области.

На приеме пензенцев проконсультируют по вопросам трудового, административного и гражданского права.