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Общество

Пензенцам окажут бесплатную юридическую помощь

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28 июня жители Пензы и гости города смогут получить бесплатную помощь юристов. Ее будут оказывать в МФЦ.

Желающим прояснить интересующие их вопросы нужно прийти по адресу: проспект Строителей, 90. Прием состоится с 9:00 до 14:00.

Предварительная запись не требуется.

«В рамках акции на вопросы ответят уполномоченный по правам человека в Пензенской области и представители Пензенского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», - сообщили в Министерстве экономического развития и промышленности Пензенской области.

На приеме пензенцев проконсультируют по вопросам трудового, административного и гражданского права.

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