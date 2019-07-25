25.07.2019 | 15:46

Пензенские спортсмены вернулись с чемпионата и первенства Европы по дзюдо-ката без наград, но ни капельки по этому поводу не расстроились. Итоговое пятое место пары Даниила Сидорова и Владислава Бурментьева - достойный результат для новичков столь крупного турнира.

«Поначалу был страх, боязнь и все такое, но потом мы подготовились, подготовили организм к предстоящей работе. Конкуренция была сложная», - рассказал член сборной России по дзюдо-ката Даниил Сидоров.

Борьбу за победу вели более 200 атлетов из 17 стран. Соревнования проходили в испанском городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. В состав сборной России вошли 4 представителя Сурского края. Один дуэт принимал участие в чемпионате старого света, другой сражался за медали первенства.

«Чуть не хватило нашей пензенской паре, буквально 3,5 балла до третьего места. Мы пропустили питерскую пару, которой 0,5 балла не хватило. В наге-но-ката, где выступали Москва и Питер, московская пара стала третьей, то есть у сборной России есть медаль, поэтому я считаю выступление достойным», - поделился мнением старший тренер сборной России по дзюдо-ката Эдуард Копылов.

По мнению пензенского специалиста, для сурских парней это был еще и хороший соревновательный опыт. Наставник уверен, что в следующем году на чемпионате Европы в Варшаве его подопечным удастся завоевать уже не одну медаль.