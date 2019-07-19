19.07.2019 | 18:09

Ее главная цель - попасть на Олимпиаду 2020 года. А пока пензячка Яна Смердова вернулась в родной город с престижной наградой. Теперь она принимает поздравления.

Девушка завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы среди молодежи до 23 лет в дисциплине «Спортивная ходьба». Соревнования прошли в шведском городе Евле.

«Медаль досталась мне тяжело, потому что этот сезон складывался у меня изначально тяжело, старты были не такие, как хотелось, поэтому эта медаль для меня - с оттенком золота даже», - рассказала бронзовый призер чемпионата Европы среди молодежи - 2019 Яна Смердова.

«Мы очень довольны, потому что переход во взрослый спорт после юношеского-юниорского спорта всегда болезненный. Это как после 10-километровой дистанции человек идет 20 километров, сами понимаете», - отметили тренеры Яны Смердовой Алексей и Юлия Воеводины.

Яна впервые на соревнованиях преодолела настолько большое расстояние. Его она прошла за 1 час 35 минут 58 секунд. На 4 секунды впереди оказалась соперница из Польши, а золото завоевала турчанка с преимуществом почти в минуту.

Теперь пензячка будет стремиться улучшить свой результат к главному старту сезона - чемпионату мира в Дохе, он будет в сентябре. А от норматива Олимпийских игр ее пока отделяют 4 минуты.