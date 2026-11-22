В Башмаковской районной больнице на 3-м этаже терапевтического корпуса готовят к открытию дневное отделение. В конце октября здесь закончился капитальный ремонт.

В здании заменили инженерные коммуникации, системы водоснабжения и канализации, электропроводку.

В помещениях выполнена отделка, смонтированы подвесные потолки, обновлены напольное покрытие и двери, подведена автоматическая пожарная сигнализация.

Медицинская мебель для дневного стационара уже закуплена. Персонал, во время ремонта работавший в другом корпусе, возвращается на свои места.

На данный момент проводится помывка, после которой отделение будет готово к приему пациентов, сообщили в областном минздраве.

Обновление третьего этажа терапевтического корпуса началось в июне. Кроме дневного стационара здесь планируют разместить палату реанимации и интенсивной терапии.