В Пензенской области 22 ноября прогнозируется мокрый снег с дождем, на дорогах ожидается гололедица, местами - слабый гололед, предупредили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на воскресенье термометр покажет -2...+3 градуса. В некоторых районах пройдут осадки. Днем будет облачно, ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха останется без изменений: -2...+3.

В течение суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 9-14 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что в выходные Пензенская область останется под влиянием высотного циклона, температурный режим сохранится повышенным.

На предстоящей неделе в регионе может похолодать. Днем температура опустится до -7 градусов.