Одновременная заморозка найма новых сотрудников, закрытие проектов и сокращение расходов могут указывать на подготовку к сокращениям в организации, рассказала эксперт Екатерина Агаева.

Если речь идет о компании, то нужно обратить внимание на длительное снижение выручки, потерю клиентов, пересмотр бюджета и уменьшение количества рабочих часов или производственных смен.

«Для конкретной должности сигналами могут стать устойчивое сокращение загрузки, вывод задач подрядчику или автоматизация большей части работы. Однако внедрение технологии само по себе не означает, что сотрудника собираются уволить. Автоматизация может освобождать время для более сложных задач. Важно, появляются ли такие задачи и предлагает ли компания переобучение или переход на другую роль. Главное отличие - в системности», - пояснила Агаева в беседе с изданием «Газета.ru».

Если работодатель предложил уволиться по собственному желанию, не стоит торопиться, соглашаться и поддаваться давлению, поскольку такое основание ухода не даст гарантий, предусмотренных при сокращении штата.

Эксперт подчеркнула: лучше заранее готовиться к возможной потере работы, но не стоит паниковать из-за временного снижения нагрузки или пары тревожных слухов.