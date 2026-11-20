В пятницу, 20 ноября, в Пензе поздравили с 99-м днем рождения Виктора Семеновича Городнова - ветерана Великой Отечественной войны.

«Это человек редкой силы духа, на которого хочется равняться, живой символ Победы. На своих плечах вынес все тяготы Великой Отечественной войны, служил на торпедных катерах, а после 9 мая 1945 года занимался обнаружением и уничтожением морских мин», - рассказал в соцсетях глава Пензы Олег Денисов.

В мирное время Виктор Городнов работал фрезеровщиком на заводе «Пензтекстильмаш», затем в НИИФИ. С 1993 года он на заслуженном отдыхе.

В марте 2025-го ветерану было присвоено звание почетного гражданина Пензы, а в мае в правительстве области вручили знаки отличия.

В том же году фронтовик ездил в Москву, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади.

На 99-летие глава Пензы пришел домой к Виктору Городнову, чтобы сказать ему теплые слова, вручить цветы, поздравление от Президента РФ Владимира Путина и подарок от губернатора (плед). Во дворе ветерана устроили небольшой парад и концерт.