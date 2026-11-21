Прихожане храмов в Пензе собрали 3 тонны гуманитарного груза. Помощь отправили в город Валуйки Белгородской области, получателем стали бойцы группы «Север», участвующие в СВО.

В состав гуманитарного груза вошли 60 кг сала и 110 кг намазки из сала, кофе, сладости, выпечка, консервы, одежда и обувь, маскировочные сети, матрасы, одеяла, подушки, постельное белье, влажные полотенца, лекарства, моющие средства, строительные инструменты, огнетушители, а также стиральная машина и многое другое.

«Весомый вклад в формирование груза внес Троицкий женский монастырь города Пензы», - сообщили в Пензенской епархии.

Помощь отправили 16 ноября.

Пензенская епархия регулярно собирает гуманитарные грузы для бойцов группы «Север». Так, в октябре в Валуйки тоже отправили 3 тонны груза.