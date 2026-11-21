МВД РФ готовит проект нормативного акта, в котором вводится обязательная регистрация частных электросамокатов, пишет «Парламентская газета». Изменения могут вступить в силу уже в 2027 году.

Процедуру регистрации самокатов хотят максимально упросить. Поставить средство индивидуальной мобильности (СИМ) на учет можно будет через портал госуслуг.

Также предполагается наделить правоохранителей правом изымать у владельцев электросамокаты, не соответствующие техническим параметрам.

Основное изменение - увеличение возраста, с которого можно управлять самокатом, с 14 до 16 лет. Планируется ввести запрет на перевозку пассажиров и управление СИМ в нетрезвом виде. Водителя обяжут соблюдать правила дорожного движения и останавливаться по требованию полиции.

«За десять месяцев 2026 года во всех регионах России зафиксировали 4 475 происшествий с участием СИМ. Травмы в них получили 4 741 человек, 76 погибли. По сравнению с прошлым годом аварийность выросла почти на 42%», - отметило издание.

В Пензенской области смертельное ДТП с участием СИМ случилось 17 ноября. В Нижнем Ломове на улице Красноармейской 44-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo сбил самокат, на котором ехали двое подростков-ровесников. От полученных травм 15-летний пассажир скончался в карете скорой помощи.