Пензенская область вошла в число семи регионов России, которые принимают участие в пилотном проекте по упрощенной регистрации по месту жительства. Штамп можно поставить в МФЦ, и паспорт при этом остается у владельца.

Раньше нужно было приходить в ведомство дважды: первый раз - чтобы подать документы, второй - забрать паспорт со штампом.

«Пилотный проект хорошо себя показал, и теперь мы планомерно распространяем эту практику по всей стране», - процитировали в областном министерстве экономического развития и промышленности зампреда Правительства РФ Ирину Окладникову.

Другими участниками проекта стали Хабаровский, Приморский, Пермский края, Московская, Рязанская и Тамбовская области. Еще 62 региона готовятся к его запуску.

«До конца первого полугодия 2027 года упрощенная регистрация по месту жительства станет доступна во всех регионах страны», - добавили в министерстве.