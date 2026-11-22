На понедельник, 23 ноября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Заря, Нахаловка, Междуречье и Шуист.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Барышникова, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 58;

- ул. Вигеля, уч. 16, 22, 30, 32, 36, з/у 27;

- ул. Застрожного, 21, 28, 30;

- ул. Киселевой, 17, 26, 29, 32, 33, 42, 50, з/у 19;

- ул. Новоселов, уч.: 582, 597;

- СНТ «Заря», уч.: 61, 210, 247, 273, 341, 364, 373, 450, 493, 531, 534, 544, 574;

- ул. Юбилейная, уч.: 211, 233, 237, 240, 286, 296, 297, 304, 307, 311, 315, 324, 332, 337, 342, 345, 357, 359, 367, 369, 372, 374, 376, 425;

- ул. Кошевого, дачи, 29-45(нечетные), 46-84, 86, 88, 90;

- 2 пр-д Кошевого, 7Б, 32а,39; 3-й пр-д Кошевого, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14; 4 пр-д Кошевого, 1-23, 25, 26, 28-31, 33-35, 37, з/у 20; 5-й пр-д Кошевого, 1, 3, 5а, 6, 7, 11, 13, 17-29 (нечетные);

- ул. Седова, 15, 20, 20а,21;

- пр-д Седова, 10, 11, 13, 14, 15;

- ул. Суходольная, 18-34 (четные), 47-63(нечетные), 67, 71, 73, 75;

- ул. Тюленина, 1-9, 11, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 36.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Нейтральная, 76а, 78а, 78Б, 82Б, 84а, 86а, 88а;

- 2-я Нейтральная ул., 1, 3-5, 7-10, 12-15, 17,19-21;

- ул. Парижской Коммуны, 1-6, 8-17, 17а, 19-27, 27а, 29-50, 52-54, 56-74, 74а, 77-84, 86, 88, 90, 92, 94, 96;

- 1-й пр-д Парижской Коммуны, 1-13, 13а, 15, 17; 2-й пр-д Парижской Коммуны, 1-8, 23, 23а;

- ул. Седова, 1-19;

- пр-д Седова, 5-9, 20.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Аргунова/Левицкого;

- ул. Боровиковского, 35, 41, 41а, 43а, 43Б, 44-56 (четные), 58, 51-59, 74, 79, стр. 190;

- 2-й пр-д Левицкого, 13-27(нечетные);

- ул. Локтионова, 12, 22, 24, 26.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Владимира Квышко, 74;

- ул. Дмитрия Шорникова, 55, уч. 63, 74, з/у70;

- ул. Новоселов, уч.: 463, 560, 1336;

- СНТ «Заря», уч.: 394, 402, 406, 412, 421, 423, 458, 465, 466, 468, 470, 471,475, 476, 482, 487, 489, 490, 492, 496, 539, 547, 553, 556, 567, 570, 604, 617, 620, 625, 630, 631, 634;

- ул. Астраханская, 2-12 (четная);

- ул. Карьерная, 1-14, 14а, 16;

- 2-й пр-д Котовского, 3-6, 8, 9, 11, 13-15, 17-20, 24, 26, з/у 1; 3-й пр-д Котовского, 5, 11;

- ул. Котовского, 1-11 (нечетные), 15-33 (нечетные), 33а, 34, стр. 38;

- ул. Ново-Озерная, 2, 3а, 5, 7, 7Б, 9, 11;

- ул. Ново-Прогонная, 1-17;

- ул. Озерная, 1-39 (нечетные);

- Озерный пер., 1, 1а, 3, 3а, 4-9;

- ул. Осипенко, 2-7, 7а, 9;

- Прогонный пр-д, стр. 17, 23;

- ул. Светлополянская, 6, 8, 8Б;

- ул. Чапаева, 13, 13/1, 15-25, 27-41;

- ул. Щорса, 2-11, 14-23, 25, 27, 27а.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.