В четверг, 26 ноября, заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой проведет личный прием граждан в Бессоновке.

Встреча будет проходить с 15:00 до 16:00 в помещении районной прокуратуры на улице Коммунистической, 2а.

Желающим прийти на прием необходимо записаться в период с 20 по 24 ноября с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45) по телефонам: 8 (8412) 36-80-00, 8 (841-40) 2-86-92, 2-86-91.

«Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований будут приняты меры реагирования», - пояснили в областной прокуратуре.

При посещении надзорного органа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.