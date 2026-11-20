21 ноября в Пензенской области будет облачно и дождливо, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу и в течение всего дня уличные термометры будут показывать +2...+7 градусов. В светлое время суток осадки окажутся особенно сильными.

В ночь на воскресенье ожидается -2...+3, в большинстве районов пройдет мокрый снег с дождем.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, во второй половине дня направление сменится на западное. Местами порывы могут достигать 15-18 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что в предстоящие выходные Пензенская область останется под влиянием высотного циклона, температурный режим сохранится повышенным.