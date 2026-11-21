В субботу, 21 ноября, в Пензе на главной городской елке, установленной на площади Ленина, появилась звезда.

Она точная копия кремлевской. Размеры у украшения внушительные - 1 380 мм × 1 550 мм. Впервые такую звезду на елке установили в декабре 2024 года. Она заменила старую «Розу ветров», вышедшую из строя.

В целом праздничное дерево почти собрано, специалистам осталось закрепить хвою в некоторых местах конструкции.

После елку украсят красными и золотыми шарами, колокольчиками, снежинками и гирляндами.

На площади уже установили светодиодные елочки разной высоты. Вскоре сюда привезут две числовые инсталляции «2027» - обычно одну ставят напротив сквера Славы, вторую - напротив сквера «Копилка пословиц».

Новогодняя кампания в Пензе стартует 20 декабря и завершится 10 января.