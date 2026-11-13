В сердобской больнице вновь не работает аппарат МРТ

Общество

В сердобской больнице вновь не работает аппарат МРТ
Печать
Max

Пациенты Сердобской центральной районной больницы имени А. И. Настина вновь остались без аппарата МРТ. Оборудованию нужен ремонт.

«В данный момент магнитно-резонансный томограф проходит отладку из-за неполадки климатической системы. К сожалению, чем аппарат «тяжелее», тем больше времени требуется на их устранение. Мы привлекаем к ремонту инженеров-специалистов, приобретаем необходимые запчасти. На все это требуется определенное время», - сообщил представитель медучреждения на странице губернатора во «ВКонтакте».

Аппарат МРТ марки Signa Explorer был произведен в 2024 году, его стоимость составила более 115 млн рублей. Сердобская ЦРБ приобрела оборудование в октябре 2024-го, а через год в аппарате выявили неисправность градиентной катушки оси Х, он перестал работать. Гарантийный срок к тому моменту истек.

Оборудование удалось починить только в марте 2026-го.

«Ожидание было длительным и напряженным. Так бывает всегда, когда выходит из строя сложное медицинское оборудование. Вернуть в работу магнитно-резонансный томограф - это вам не утюг починить», - отметили тогда в медучреждении.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
оборудование больница пациент
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!