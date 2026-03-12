«Это вам не утюг починить»: в Сердобске заработал аппарат МРТ

Общество

«Это вам не утюг починить»: в Сердобске заработал аппарат МРТ
В Сердобской центральной районной больнице починили аппарат МРТ, поставленный в учреждение в 2024 году. Он не функционировал с осени 2025-го.

«Ожидание было длительным и напряженным. Так бывает всегда, когда выходит из строя сложное медицинское оборудование. Вернуть в работу магнитно-резонансный томограф - это вам не утюг починить», - отметили в ЦРБ.

Информация о том, что ремонт наконец завершен, появилась на странице учреждения во «ВКонтакте» 11 марта.

«Пока аппарат работает в тестовом режиме, исследования проводятся только для пациентов, находящихся на стационарном лечении», - пояснил заведующий отделением лучевой диагностики Александр Чичканов.

Со следующей недели процедура станет доступна и для амбулаторных больных по направлениям из поликлиники.

«Магнитно-резонансный томограф марки Signa Explorer производства 2024 года и стоимостью свыше 115 миллионов рублей был получен Сердобской центральной районной больницей имени А. И. Настина в октябре 2024 года. 15 октября 2025 года истек гарантийный срок эксплуатации аппарата, а 25 октября в аппарате была выявлена неисправность градиентной катушки оси Х», - объяснили ранее в ЦРБ.

оборудование больница пациент
 
 
 
 
 

Последние новости

