23 ноября в Пензенской области будет облачно с прояснениями, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на понедельник термометры покажут -4...+1 градус. Местами пройдет небольшой мокрый снег. Днем незначительно потеплеет - до -2...+3, к снегу добавится дождь.

Местами ожидается слабый гололед, на дорогах вероятна гололедица.

В ночь на вторник похолодает снова до -4...+1, осадки продолжатся.

В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. С вечера он сменит направление, поток пойдет с юго-востока и усилится до 8-13 м/с, местами с порывами до 15-18 м/с.

В народном календаре 23 ноября - Родион Ледолом. По приметам, сильный ветер в этот день предупреждал о приближении метелей, а слякоть на дорогах считалась вестником долгой суровой зимы.