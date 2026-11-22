В Пензенской области запланирован капитальный ремонт и противооползневое укрепление участка с федеральной трассы Р-158 Нижний Новгород - Саратов в районе Иссы. Информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает ФКУ «Поволжуправтодор», начальная максимальная цена контракта - 123 922 450 рублей (вместе с НДС).

Прием заявок продлится до 7 декабря.

Подрядчик должен провести техническую рекультивацию, посев многолетних трав на откосах, установить водоотводные лотки и блоки из бетона.

Кроме того, контракт предусматривает ремонт прямоугольной железобетонной трубы размером 2×2 м, обновление дорожного покрытия с нанесением разметки термопластиком и установку металлического ограждения (858 м).

До конца года должны быть проведены подготовительные и начальные инженерные работы - на них готовы потратить 30 712 720 рублей). Основные противооползневые и водоотводные работы планируются на 2027-й (стоимость - 25 705 360 рублей), финальное обустройство дороги - до 31 августа 2028-го (67 504 370).