В Сердобской больнице аппарат МРТ проработал только один год

В Сердобской центральной районной больнице сломался аппарат МРТ, поставленный в 2024 году. На проблему указала местная жительница. По ее словам, оборудование не работает с осени 2025-го.

«Получается, что закупили бэушный аппарат? Куда тогда ушли деньги?» - задала сердобчанка вопрос на странице губернатора во «ВКонтакте».

На ее обращение ответил представитель Сердобской ЦРБ.

«Магнитно-резонансный томограф марки Signa Explorer производства 2024 года и стоимостью свыше 115 миллионов рублей был получен Сердобской центральной районной больницей имени А. И. Настина в октябре 2024 года. 15 октября 2025 года истек гарантийный срок эксплуатации аппарата, а 25 октября 2025 года в аппарате была выявлена неисправность градиентной катушки оси Х», - объяснил он.

Для ремонта оборудования пригласили специалистов из Москвы. Те запустили его, однако томограф проработал только 3 дня. В январе неисправные детали сняли с аппарата и отправили в столицу на диагностику. Там они находятся до сих пор.

«В ближайшие дни эксперты дадут свое заключение по восстановлению работоспособности градиентной катушки оси Х, затем будет выполнен ремонт вышеуказанной детали и по возвращении ее в Сердобск будут проведены испытания, после чего аппарат вновь вступит в строй», - рассказал представитель больницы.

Сейчас для диагностики в Сердобской больнице используют два аппарата КТ, а также рентген, аппараты УЗИ, флюорографы и маммографы.