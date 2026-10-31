В Пензе на время изменят схему маршрута № 20

В Пензе перекроют движение на улице Луговой (Маньчжурия) в связи со строительством водопровода от Терновки до улицы Измайлова.

Проезд запретят с 9:00 2 ноября до 7:00 3-го.

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» предупредили, что по этой причине изменится маршрут микроавтобусов № 20.

При движении с улицы Луговой в обратном направлении маршрутки пойдут по Демьяна Бедного, Лагерной, Перекоп и далее по схеме. В прямом направлении все сохранится без изменений.

Ранее сообщалось о перекрытии до 6 ноября участка улицы Маршала Крылова.