Пешеходам запретили пользоваться тротуаром на улице Бутузова

В Пензе запретили движение по тротуару на улице Бутузова (вдоль Дальнего ручья). Об этом в четверг, 22 октября, предупредили в городском УЖКХ.

Участок перекрыли в связи с аварийной ситуацией.

«Просим заблаговременно переходить дорогу ТОЛЬКО на организованных пешеходных переходах, для обхода опасного участка пользоваться тротуаром на противоположной стороне», - обратились к населению в управлении.

Жалобы на эту пешеходную зону поступают не один год, первые появились в ноябре 2023-го.

В начале августа 2026-го асфальт в очередной раз провалился после обильных дождей. Покрытие переломилось, накренилось, в нем образовалась дыра. В сентябре горожане заметили, что стала проседать и проезжая часть.

В УЖКХ тогда сообщили, что для ремонта поврежденного участка улицы Бутузова разрабатывается смета, после чего будет определена подрядная организация, которая займется восстановительными работами. Однако они так и не начались.