В Пензе подвели итоги месячника по благоустройству

Общество

В Пензе подвели итоги месячника по благоустройству
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В администрации Пензы подвели итоги месячника по благоустройству. Он завершился в пятницу, 30 октября.

В Пензе подвели итоги месячника по благоустройству

Коммунальщики убирали улицы Светлую, Чапаева, Луначарского, Толстого, Дружбы, Клары Цеткин, Воровского, Кронштадтскую, Ладожскую, Суворова, Коммунистическую, Карпинского, Галетную, Стрелочную, Ремесленную, Индустриальную, Воронова, Кижеватова, Силикатную и многие другие.

Ликвидированы стихийные свалки на улицах Тухачевского, Клары Цеткин, Чехова, Чаадаева, Молодежной, Юбилейной, Новоселов, Карпинского, Пушкина, Некрасова, Бекешской, Салтыкова-Щедрина.

В Пензе подвели итоги месячника по благоустройству

«На полигон по утилизации отправили более 13 950 кубометров ТКО», - рассказали в мэрии.

В Пензе подвели итоги месячника по благоустройству

Дворы привели в порядок сотрудники управляющих организаций.

В Пензе подвели итоги месячника по благоустройству

Также в месячнике приняли участие муниципальные служащие, работники предприятий и активисты.

Месячник по благоустройству стартовал в областном центре 7 сентября и должен был завершиться 10 октября. Однако его решили продлить. Все это время полигон по утилизации бесплатно принимал мусор по талонам и путевым листам с печатями районных администраций.

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