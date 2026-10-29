С четверга, 29 октября, в лесах Пензенской области завершился пожароопасный сезон. Об этом сообщил региональный минлесхоз.

Он начался 10 апреля и должен был окончиться 15 октября, однако из-за сложной обстановки сезон продлили до 28-го числа.

«В этом году на территории региона возникло всего 3 лесных пожара, и все они были оперативно ликвидированы в день возникновения. Площадь, пройденная огнем, составила всего 0,55 га», - отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что по сравнению с предыдущим годом число возгораний сократилось в 7 раз.

В прошлом году пожароопасный сезон продлился с 25 марта по 15 октября. Количество ЧП по сравнению с 2024-м сократилось в 3 раза, а пройденная огнем площадь - более чем в 100 раз. Крупных возгораний удалось избежать.

Ранее со ссылкой на Приволжское УГМС сообщалось, что до 30 октября в регионе сохранится высокая пожарная опасность лесов (IV класс). Причина в малооблачной погоде без осадков.