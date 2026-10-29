Готов предварительный список мест в Пензе, которые хотят преобразить

В Пензе подготовили предварительный перечень территорий, которые могут преобразить по программе благоустройства. Голосование пройдет весной 2027-го.

Как рассказал в соцсетях глава Пензы Олег Денисов, в список постарались включить объекты из всех районов областного центра. Всего получилось 11 пунктов: Комсомольский парк, скверы 40-летия Победы, «Семейный» на ГПЗ (2-й этап благоустройства), Химмаш, «Могилевский дворик», Студенческих отрядов, за дворцом единоборств «Воейков», на улице Зеленая Горка/1-й проезд Мозжухина, а также «Ласточкино гнездо» в микрорайоне Заря, смотровая площадка на Западной Поляне и бульвар на улице Каракозова.

Перечень не окончательный, над ним еще работают.

«Мы открыты к обсуждению и готовы рассмотреть наиболее популярные варианты от жителей», - написал Денисов.

Голосование пройдет на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Территорию, ставшую победителем, благоустроят в 2028 году за федеральные деньги.