В регионе возьмут на особый контроль популярные места отдыха в лесах

В Пензенской области усилили меры пожарной безопасности в лесах. Глава регионального минлесхоза Ришат Алтынбаев поручил увеличить кратность патрулирования и взять на особый контроль популярные места посещения.

В большинстве районов области до 30 октября сохранится высокая пожарная опасность лесов (4-й класс) из-за установившейся сухой и солнечной погоды.

Жителей региона призвали соблюдать правила безопасности и напомнили о штрафах за их нарушение: для граждан они составляют от 15 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических - от 100 000 до 400 000 рублей.

Если из-за нарушения загорится лес, то предусмотрена уголовная ответственность.

«При обнаружении лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по единому бесплатному федеральному телефону «Лесной охраны» 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8(8412)-628-450», - обратились к пензенцам в минлесхозе.

По данным министерства на 28 октября, в регионе ликвидировали 3 лесных пожара. Огонь прошел площадь в 0,55 га.