В диспансеризацию включили скрининг на один вид рака

Программу диспансеризации населения в 2027-м дополнят скринингом на рак легкого. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на пленарное заседание Совета Федерации.

Флюорография как метод раннего выявления этого вида рака неинформативна: на 1-й стадии фиксируется менее 20% новообразований. Свыше 40% диагнозов врачи ставят уже на поздней стадии заболевания, когда терапия может быть не такой эффективной.

Поэтому решено включить в диспансеризацию обследование на рак легкого для россиян из групп высокого риска. Оно станет доступно с 1 марта.

Диспансеризацию рекомендуется проходить 1 раз в 3 года гражданам в возрасте 18-39 лет и 1 раз в год - 40 лет и старше.

В 2025-м рак легкого стал лидером в структуре смертности пензенцев от злокачественных образований (15,1%). Далее идут рак ободочной кишки (9,1%), желудка (9,0%), поджелудочной железы (7,8%), молочной железы (7,3%), предстательной железы (5,9%).