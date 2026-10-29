30 октября в 3 микрорайонах Пензы отключат свет

На пятницу, 30 октября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Маньчжурия, Веселовка, поселок Заря-2 и один дом на Экспериментальной.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Коробкова, 20, 20а, 22-27, 28/42, 31, 33, 33а;

- ул. Луговая, 2, 23-41, 43-47, 50, 52, 53, 55, к/н 729;

- 1-й Луговой пр-д, 2, 4; 2-й Луговой пр-д, 3-6, 9-12;

- 1-й пр-д МОПРа, 3, 4, 6-8; 2-й пр-д МОПРа, 7, 8; 3-й пр-д МОПРра, 2-4, 5/6;

- ул. Пархоменко, 3, 5, 7, 9, 9а, 13;

- ул. Перекоп, 1а, 3, 5, 5а, 6-15, 17, 18а, 19-22, 24-29, 31, 33;

- ул. Перовской, 12/11, 14-26 (четные), 27-33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 48а, 50-53, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 71;

- ул. Планетная, 1, 1а, 3-12, 14, 16, 18, 20;

- Планетный пр-д, 1-4, 6-13; 1-й Планетный пр-д, 1/5, 8, 10; 2-й Планетный пр-д, 2/3, 3, 5-12;

- ул. Рязанская, 1;

- ул. Санитарная, 3, 5-8, 12;

- Санитарный пр-д, 6, 9-11; 1-й Санитарный пр-д, 1а, 3-6, 8, 12-14, 18; 2-й Санитарный пр-д, 3-7, 11, 13, 14; 3-й Санитарный пр-д, 1, 2/13, 4-6; 4-й Санитарный пр-д, 3-6;

- ул. Стрельбищенская, 1, 3-5, 7.

С 9:00 до 12:00 от сетей отключат дом на Экспериментальной, 5.

С 10:00 до 17:00 приостановится электроснабжение домов на улицах Зеленодольской, Аксакова, Ижевской, Вологодской, Орловской, Ставропольской, в 1, 2 и 3-м Вологодских проездах, в 1-м Ставропольском проезде и в СТ «Здоровье-1» (без уточнений по номерам).

С 13:00 до 15:30:

- ул. Изумрудная, 27-39 (нечетные), з/у 41;

- мкр-н № 1 Заря-2, стр.: 22, 23, 27, 30, 49;

- 4-й пр-д Мозжухина, 36, 38;

- 6-й пр-д Мозжухина, 1; 7-й пр-д Мозжухина, 1, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 22, стр. 35.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.