На опасном участке улицы Антонова заработал светофор

Общество

На опасном участке улицы Антонова заработал светофор
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На пешеходном переходе в пензенском микрорайоне ГПЗ установили светофор. Об этом городское управление ЖКХ сообщило в четверг, 29 октября.

Автоматический регулировщик появился вблизи дома № 16 на улице Антонова, у ее пересечения с Измайлова.

Светофорное регулирование ввели для повышения безопасности дорожного движения, подчеркнули в УЖКХ.

«Просим водителей и пешеходов быть предельно внимательными, соблюдать требования сигналов и заблаговременно выбирать безопасный скоростной режим», - обратились к пензенцам специалисты.

Ранее сообщалось, что светофор также появился на улице Кирова, у остановки «Детская библиотека», пока он работает в режиме «желтый мигающий».

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