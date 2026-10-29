На опасном участке улицы Антонова заработал светофор

На пешеходном переходе в пензенском микрорайоне ГПЗ установили светофор. Об этом городское управление ЖКХ сообщило в четверг, 29 октября.

Автоматический регулировщик появился вблизи дома № 16 на улице Антонова, у ее пересечения с Измайлова.

Светофорное регулирование ввели для повышения безопасности дорожного движения, подчеркнули в УЖКХ.

«Просим водителей и пешеходов быть предельно внимательными, соблюдать требования сигналов и заблаговременно выбирать безопасный скоростной режим», - обратились к пензенцам специалисты.

Ранее сообщалось, что светофор также появился на улице Кирова, у остановки «Детская библиотека», пока он работает в режиме «желтый мигающий».