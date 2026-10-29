Мошенники придумали схему с отменой скрытой подписки

Общество

Мошенники придумали схему с отменой скрытой подписки
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В России распространяется мошенническая схема с отменой скрытой подписки на онлайн-сервис. Сначала на телефон жертвы приходит сообщение, что услуга якобы подключена, и предложение отказаться от нее.

Для этого требуется перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой. Попав на веб-страницу, жертва вводит код из СМС для завершения процедуры отмены.

Через некоторое время человеку приходят уведомления от «техподдержки портала госуслуг», в которых рекомендуется позвонить по указанному номеру. Телефон принадлежит мошенникам.

«Кроме того, в течение нескольких минут потенциальная жертва получает сообщения, в которых злоумышленники утверждают, что располагают сведениями о ее месте жительства и банковских счетах. Так на нее оказывают психологическое давление, склоняя к звонку», - предупредили в МВД России.

Мошенники придумали схему с отменой скрытой подписки

Правоохранители подчеркнули: если на телефон пришли подобные сообщения, необходимо прекратить общение, не вступать в диалог, закрыть вкладку в браузере и поменять пароли в важных приложениях.

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