Жители Шуиста выбрали площадку для размещения бассейна

В дни голосования, с 18 по 20 сентября, жители Шуиста в Пензе не только выбирали депутатов и губернатора, но и выражали свое мнение по поводу места для будущего бассейна.

«На ряде избирательных участков выделяли специальные зоны, где выдавали горожанам бланки. Можно было выбрать из трех участков: на месте бывшей трассы для ВМХ, севернее стадиона «Спартак», западнее корпуса № 3 школы № 66 - или предложить свой вариант», - рассказал глава Пензы Олег Денисов в соцсетях.

Итоги голосования подвели в пятницу, 2 октября.

Из чуть больше 6 000 человек, поделившихся своим мнением, большинство (3 119) выбрали для размещения бассейна бывшую трассу.

«Эту информацию передадим в городское управление капитального строительства. Там детально изучат выбранную площадку, выполнят необходимые расчеты», - пообещал Олег Денисов.

Ранее стало известно, что к концу осени рассчитывают ввести в эксплуатацию новый ФОК на Шуисте.