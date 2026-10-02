Жители Шуиста выбрали площадку для размещения бассейна

Общество

Жители Шуиста выбрали площадку для размещения бассейна
Печать
Max

В дни голосования, с 18 по 20 сентября, жители Шуиста в Пензе не только выбирали депутатов и губернатора, но и выражали свое мнение по поводу места для будущего бассейна.

Жители Шуиста выбрали площадку для размещения бассейна

«На ряде избирательных участков выделяли специальные зоны, где выдавали горожанам бланки. Можно было выбрать из трех участков: на месте бывшей трассы для ВМХ, севернее стадиона «Спартак», западнее корпуса № 3 школы № 66 - или предложить свой вариант», - рассказал глава Пензы Олег Денисов в соцсетях.

Жители Шуиста выбрали площадку для размещения бассейна

Итоги голосования подвели в пятницу, 2 октября.

Из чуть больше 6 000 человек, поделившихся своим мнением, большинство (3 119) выбрали для размещения бассейна бывшую трассу.

Жители Шуиста выбрали площадку для размещения бассейна

«Эту информацию передадим в городское управление капитального строительства. Там детально изучат выбранную площадку, выполнят необходимые расчеты», - пообещал Олег Денисов.

Ранее стало известно, что к концу осени рассчитывают ввести в эксплуатацию новый ФОК на Шуисте.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
бассейн шуист строительство
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!