В Пензе еженедельно будут проводить детские литургии

Общество

В Пензе еженедельно будут проводить детские литургии
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В Воскресенском храме (улица Урицкого, 139) будут совершать детские литургии еженедельно начиная с воскресенья, 4 октября.

«Особенностью этих служб станет то, что богослужебные песнопения будет исполнять Архиерейский детский хор под управлением Марины Никитиной», - сообщили в Пензенской епархии.

В воскресных богослужениях могут принять участие все желающие. Начало - в 10:00.

Детскую литургию, а также молебен перед началом учебного года в Пензе провели 31 августа. Такие службы уже стали традицией.

Детская литургия - обычная Божественная литургия, продолжительность которой сокращена, она адаптирована для детского восприятия. Ребята активно участвуют в службе, а не являются пассивными наблюдателями.

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