Из-за ремонта путей изменится график движения пригородных поездов

В Пензенской области из-за ремонта на перегонах Селикса - Леонидовка и Селикса - Пенза-II изменят график движения пригородных поездов. Об этом сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

5 и 6 октября поезд № 7247/7246 Кузнецк - Пенза-I - Саранск-I отправится со станции Кузнецк на 5 минут раньше действующего расписания - в 16:43. В Пензу состав прибудет в 17:50, отправится в 17:52, в Саранске придет в 20:50.

Поезд № 7235 Кузнецк - Пенза-I на участке о. п. 727 км - Пенза-I проследует по измененному расписанию: отправление из Кузнецка в 16:52, прибытие на о. п. 727 км в 18:32, отправление в 18:33, в Пензу состав придет в 18:58.

7 октября поезд № 7239/7232 Саранск-I - Пенза-I - Кузнецк на участке Заречный - Кузнецк тоже пойдет по измененному расписанию: из Саранска отправится в 17:13, в Пензу придет в 19:37, отправится далее в 19:39, в Заречный прибудет в 19:50, уйдет в 19:51, в Кузнецк придет в 21:24.

«Временные неудобства сейчас - залог более безопасных и комфортных поездок завтра», - отметили в компании.