В Пензенской области отменят ряд пригородных поездов

В Пензенской области внесли изменения в график движения пригородных поездов в связи с окончанием летних перевозок, предупредили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

С 12 октября из графика выведут:

- № 7243 Пенза-I (отправление в 06:51) - Белинская (прибытие в 08:27);

- № 7248 Белинская (отправление в 08:42) - Пенза-I (прибытие в 10:15);

- № 7249 Пенза-I (отправление в 17:25) - Белинская (прибытие в 19:03);

- № 7250 Белинская (отправление в 19:15) - Пенза-I (прибытие в 20:47).

В компании перечислили поезда, которыми жители области могут воспользоваться для поездок в направлении Пенза - Белинская.

Ежедневно:

- № 7261 Пенза-I (отправление в 20:59) - Белинская (прибытие в 22:33, отправление в 22:34) - Пачелма (прибытие в 23:40);

-№ 7244 Пачелма (отправление в 3:44) - Белинская (прибытие в 04:48, отправление в 4:49) - Пенза-I (прибытие в 6:24).

По понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям:

- № 7245 Пенза-I (отправление в 10:30) - Белинская (прибытие в 12:05, отправление в 12:06) - Башмаково (прибытие в 13:38);

- № 7240 Башмаково (отправление в 13:50) - Белинская (прибытие в 15:21, отправление в 15:22) - Пенза-I (прибытие в 16:56).

По вторникам, средам и четвергам:

- № 7241 Пенза-I (отправление в 10:30) - Белинская (прибытие в 12:05);

- № 7242 Белинская (отправление в 15:22) - Пенза-I (прибытие в 16:56).