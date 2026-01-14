Прокуратура обратилась в суд по поводу продажи сквера Дзержинского

Арбитражный суд Пензенской области принял к производству исковое заявление первого заместителя прокурора региона Александр Лейзенберга по поводу продажи сквера им. Дзержинского.

Представитель надзорного органа выступил в защиту интересов неопределенного круга лиц и муниципального образования город Пенза. Иск предъявлен к ОАО «Российские железные дороги», ООО «Пензенский завод силового оборудования» и ООО «Березовая роща». Первый зампрокурора потребовал признать сделку недействительной и применить соответствующие последствия.

Заявление поступило в суд 26 декабря 2025 года.

Речь идет о 2 договорах купли-продажи недвижимого имущества. Один (от 13 января 2023 года) был заключен между ОАО «РЖД» и ООО «Акелло» в отношении земельного участка площадью 14 875 кв. м (кадастровый номер 58:29:2011001:906), расположенного между улицами Московской и Октябрьской. Его разрешенное использование - «для размещения Дворца культуры и сквера».

Второй договор (от 7 июня 2023 года) заключен между ООО «Акелло» и ООО «Березовая роща» в отношении 2 земельных участков площадью 12 945 кв. м и 1 930 кв. м (кадастровые номера 58:29:2011001:1571 и 58:29:2011001:1572) с разрешенным использованием «для размещения Дворца культуры и сквера» (сквер им. Дзержинского).

Как сообщается на сайте суда, первый зампрокурора области указал в иске: регистрация права собственности на участок с кадастровым номером 58:29:20110010:79 за «РЖД», договор купли-продажи между «РЖД» и ООО «Акелло» в части передачи права собственности на образованный из него участок с кадастровым номером 58:29:2011001:906 и последующий договор купли-продажи с ООО «Березовая роща» в отношении образованных из него участков с кадастровыми номерами 58:29:2011001:1571 и 58:29:2011001:1572 являются ничтожными, поскольку это территория сквера им. Дзержинского, которая является территорией общего пользования.

Первый зампрокурора области потребовал признать договоры недействительными, обязать ООО «Акелло» возвратить «Березовой роще» 13 600 000 руб., а ОАО «РЖД» - вернуть ООО «Акелло» 13 226 306,5 руб. и признать отсутствующим право собственности ООО «Березовая роща» на земельные участки, где расположен сквер.

Одновременно заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в отношении земельных участков под сквером для предотвращения значительного ущерба муниципальному образованию в лице администрации г. Пензы. Суд его удовлетворил. Управлению Росреестра запрещено совершать регистрационные действия с ними, а ООО «Березовая роща» и иным лицам - проводить там какие-либо работы, в том числе земляные, строительные, а также связанные со сносом зеленых насаждений.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 10 февраля.