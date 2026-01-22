В Заречном за 2 недели 2026-го родилось 18 детей

В перинатальном центре Заречного за две недели 2026 года на свет появилось 18 малышей. 10 женщин специально приехали на роды в закрытый город.

Такую статистику приводит портал «Город Z» со ссылкой на заведующую акушерским отделением перинатального центра Наталию Семисажонову.

По ее словам, врачи трудились даже в новогоднюю ночь. В 00:38 на свет появился первый в 2026 году ребенок - девочка.

Ранее сообщалось, что первым в регионе в новогоднюю ночь малышом оказался мальчик. Он родился в 0:03 в Кузнецке.

Через 17 минут, в 0:20, в перинатальном центре Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко появился второй ребенок 2026 года - девочка.

Источник фото - pxhere.com.