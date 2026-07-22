За полгода в Кузнецке родилось одинаковое число мальчиков и девочек

За 6 месяцев 2026 года в Кузнецком роддоме появились на свет 258 детей: 129 девочек и 129 мальчиков.

«104 женщины впервые стали мамами. Еще 76 семей стали многодетными, у них родился третий ребенок», - рассказали в городской администрации.

Первым в 2026-м в Кузнецке, как и во всем регионе в целом, в 0:03 1 января появился на свет мальчик весом 3 килограмма 880 граммов.

За весь 2025 год здесь родился 591 малыш. Среди них было 309 мальчиков и 282 девочек.

В 2024-м показатели оказались выше: 326 мальчиков и 292 девочки (всего 618 детей).