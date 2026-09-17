У пожилых людей выявляют саркопению и мальнутрицию

У пожилых людей хронические заболевания могут протекать бессимптомно, или же их признаки списываются на другое состояние. Некоторые болезни у таких пациентов выявляют только при скрининге или диспансеризации, так как они протекают скрыто.

Об этом рассказала врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юлия Закатова. Она перечислила заболевания, которые могут протекать у пожилых без выраженных и беспокоящих признаков.

Так, частая находка врачей - гипертония. На ранних стадиях высокое давление не тревожит пациентов, однако заболевание постепенно повреждает сосуды, тем самым повышается риск инсульта или инфаркта.

Другие состояния, о которых пожилой человек может не подозревать, - ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания. Проблема выявляется благодаря ЭКГ, анализам или анкетированию, в ряде случаев пациент не жалуется на боли или одышку.

К бессимптомным хроническим заболеваниям врач отнесла и сахарный диабет 2-го типа.

«Повышение уровня глюкозы в крови выявляют по анализу, это позволяет начать коррекцию (диета, препараты) до того, как разовьются серьезные осложнения (поражение почек, глаз, нервов). Также важно найти вовремя такое состояние, как предиабет», - отметила Юлия Закатова.

Также у пожилых часто встречаются такие состояния, как когнитивные нарушения и деменция, гериатрические синдромы, старческая астения (хрупкость), саркопения (потеря мышечной массы), мальнутриция (синдром недостаточности питания), снижение слуха, зрения. Их диагностируют при углубленном обследовании.

Главный смысл диспансеризации - не ждать жалоб, а активно искать скрытые проблемы со здоровьем с помощью скрининговых тестов, анализов и целевых опросов, подчеркнули в региональном минздраве.